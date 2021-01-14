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Власти назвали число путешествовавших по России в новогодние праздники

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В новогодние и рождественские праздники в путешествия по России отправились около 10 млн граждан. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили РБК в его аппарате.

По словам Чернышенко, россияне в основном выбирали активный отдых на природе или оздоровительный туризм, а не традиционные экскурсии по городам.

«Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — это наиболее востребованные виды отдыха с начала Нового года», — сказал Чернышенко.

По его словам, загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70–90%. Городские гостиницы в среднем были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%.

Мурманские горнолыжные курорты закрыли для туристов из других регионов
Общество
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Как сообщили в аппарате вице-премьера, самыми популярными направлениями стали Черноморское побережье, горные кластеры Красной поляны и Северного Кавказа, горнолыжные курорты Алтая, Хибина и Сахалина, а также познавательные маршруты Татарстана и Калининградской области.

По словам Чернышенко, в новогодние каникулы туристический поток на горнолыжные курорты России составил 23% от общего турпотока. При этом в аналогичном периоде год назад такой отдых предпочли 8% россиян.

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В Ростуризме предложили включить все санатории в программу кешбэка
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Летом правительство объявило о программе туристического кешбэка, чтобы стимулировать продажи туров по внутренним направлениям. Первый этап продаж прошел с 20 по 28 августа, второй продлился с 15 октября до 5 декабря. Для участия нужно было оплатить поездку картой «Мир», на которую и начислялся возврат средств.

В конце года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому путешественникам разрешили переносить туры, купленные по программе кешбэка, до 2021 года, если на территории запланированного места отдыха введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Дмитрий Чернышенко туризм путешествия внутренний туризм новогодние праздники
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