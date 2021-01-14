Власти назвали число путешествовавших по России в новогодние праздники

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В новогодние и рождественские праздники в путешествия по России отправились около 10 млн граждан. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили РБК в его аппарате.

По словам Чернышенко, россияне в основном выбирали активный отдых на природе или оздоровительный туризм, а не традиционные экскурсии по городам.

«Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — это наиболее востребованные виды отдыха с начала Нового года», — сказал Чернышенко.

По его словам, загрузка загородных отелей по стране составила в среднем 70–90%. Городские гостиницы в среднем были заполнены на треть, в то время как в прошлые новогодние каникулы этот показатель был на уровне 80%.