Россияне смогут переносить туры с кешбэком до конца 2021 года

Перенести срок путевки, купленной в рамках программы туристического кешбэка, можно до 31 декабря 2021 года. По подсчетам Высшей школы экономики, в этом году в программе поучаствовали только 5% путешественников

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство разрешило путешественникам переносить туры, купленные по программе кешбэка, до 2021 года, если на территории запланированного места отдыха введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечает пресс-служба правительства, люди стали просить туроператоров и владельцев гостиниц перенести их туры на более поздний срок. Граждане опасались, что из-за введения новых ограничений в регионах их путевки могли аннулировать.

Перенесенную поездку необходимо завершить не позднее 31 декабря 2021 года, точный срок переноса будет установлен в соглашении между путешественником и туроператором.

Правительство объявило о программе туристического кешбэка летом, чтобы стимулировать продажи туров по внутренним направлениям. Первый этап продаж прошел с 20 по 28 августа, второй продлился с 15 октября до 5 декабря. Для участия нужно было оплатить поездку картой «Мир», на которую и начислялся возврат средств. При стоимости тура до 50 тыс. руб. кешбэк составил 5 тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и больше — 15 тыс. руб. На втором этапе программы максимальный размер возврата был увеличен до 20 тыс. руб.