Россияне смогут переносить туры с кешбэком до конца 2021 года
Правительство разрешило путешественникам переносить туры, купленные по программе кешбэка, до 2021 года, если на территории запланированного места отдыха введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как отмечает пресс-служба правительства, люди стали просить туроператоров и владельцев гостиниц перенести их туры на более поздний срок. Граждане опасались, что из-за введения новых ограничений в регионах их путевки могли аннулировать.
Перенесенную поездку необходимо завершить не позднее 31 декабря 2021 года, точный срок переноса будет установлен в соглашении между путешественником и туроператором.
Правительство объявило о программе туристического кешбэка летом, чтобы стимулировать продажи туров по внутренним направлениям. Первый этап продаж прошел с 20 по 28 августа, второй продлился с 15 октября до 5 декабря. Для участия нужно было оплатить поездку картой «Мир», на которую и начислялся возврат средств. При стоимости тура до 50 тыс. руб. кешбэк составил 5 тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и больше — 15 тыс. руб. На втором этапе программы максимальный размер возврата был увеличен до 20 тыс. руб.