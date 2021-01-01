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Россияне смогут переносить туры с кешбэком до конца 2021 года

Перенести срок путевки, купленной в рамках программы туристического кешбэка, можно до 31 декабря 2021 года. По подсчетам Высшей школы экономики, в этом году в программе поучаствовали только 5% путешественников
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Правительство разрешило путешественникам переносить туры, купленные по программе кешбэка, до 2021 года, если на территории запланированного места отдыха введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отмечает пресс-служба правительства, люди стали просить туроператоров и владельцев гостиниц перенести их туры на более поздний срок. Граждане опасались, что из-за введения новых ограничений в регионах их путевки могли аннулировать.

Перенесенную поездку необходимо завершить не позднее 31 декабря 2021 года, точный срок переноса будет установлен в соглашении между путешественником и туроператором.

Подавляющее большинство туристов не воспользовались кешбэком за поездки
Бизнес
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Правительство объявило о программе туристического кешбэка летом, чтобы стимулировать продажи туров по внутренним направлениям. Первый этап продаж прошел с 20 по 28 августа, второй продлился с 15 октября до 5 декабря. Для участия нужно было оплатить поездку картой «Мир», на которую и начислялся возврат средств. При стоимости тура до 50 тыс. руб. кешбэк составил 5 тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и больше — 15 тыс. руб. На втором этапе программы максимальный размер возврата был увеличен до 20 тыс. руб.

В Ростуризме предложили включить все санатории в программу кешбэка
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В декабре Ростуризм сообщал, что программой воспользовались около 300 тыс. россиян. По оценкам ведомства, туристы приобрели туры и проживание на 6,5 млрд руб., из которых государство вернуло гражданам 1,2 млрд руб. Всего для программы кешбэка в 2020 году было заложено 15 млрд руб., президент Владимир Путин пообещал, что оставшиеся средства не будут перераспределены на другие цели, а перенесутся на следующий год.

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По данным опроса Института государственного и муниципального управления НИУ Высшей школы экономики, участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов. Среди тех, кто не воспользовался услугой, большинство (28%) заявили, что не пользуются картой «Мир». Еще 26% респондентов не нашли подходящее место отдыха среди доступных по программе.

Автор
Наталия Анисимова
кешбэк туризм путешествие поездка тур
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