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В Ростуризме предложили включить все санатории в программу кешбэка

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) разрабатывает поправки к программе поддержки развития внутреннего туризма, участники которой могут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств. Об этом заявила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

«Сейчас прорабатываем кешбек на следующий год. Ходатайствуем, чтобы [в программу] вошли все санаторно-курортные предприятия», — уточнила она.

Как указала Лысенкова, в первой и второй волнах продаж поездок с кешбеком участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

Представитель Ростуризма пояснила, что санатории пользовались достаточно высоким спросом среди тех, кто выбирал поездки с кешбеком. В среднем туристы заезжали в них на девять дней.

В России стартовала программа кешбэка за поездки. Что важно знать
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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Программа стартовала в России в конце августа. Во время первой волны продаж до 28 августа нужно было выбрать предложение участвующего в программе туроператора или гостиницы и оплатить турпакет (перелет, проезд на поезде или в автобусе и проживание), круизный тур на речном судне, железнодорожный тур или проживание в отеле картой «Мир». Вся поездка должна была длиться не менее пяти дней, в гостинице нужно было провести не менее четырех ночей.

Дополнительным условием для получения кешбэка являлось соблюдение правил сроков путешествий. В большинство регионов России можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (и вернуться из путешествия не позднее 31 декабря).

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В зависимости от стоимости поездки россияне могли вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. за нее.

В начале октября программу продлили и изменили условия. Туры и проживание с кешбэком можно было купить с 15 октября по 5 декабря 2020 года, саму поездку можно осуществить до 10 января 2021 года. В программу, в частности, добавили поездки продолжительностью от двух ночей, убрали минимальную планку стоимости путешествия, которая ранее составляла 25 тыс. руб. Подняли максимальную сумму кешбэка — теперь она составляет 20 тыс. руб.

Ростуризм санатории кешбэк
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