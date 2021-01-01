В Ростуризме предложили включить все санатории в программу кешбэка

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) разрабатывает поправки к программе поддержки развития внутреннего туризма, участники которой могут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств. Об этом заявила начальник управления государственных туристских проектов Ростуризма Елена Лысенкова на форуме «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

«Сейчас прорабатываем кешбек на следующий год. Ходатайствуем, чтобы [в программу] вошли все санаторно-курортные предприятия», — уточнила она.

Как указала Лысенкова, в первой и второй волнах продаж поездок с кешбеком участвовали только те санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

Представитель Ростуризма пояснила, что санатории пользовались достаточно высоким спросом среди тех, кто выбирал поездки с кешбеком. В среднем туристы заезжали в них на девять дней.