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Адвокат раскрыл результаты экспертизы останков рэпера Картрайта

В результатах экспертизы говорится, что из тела украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, исчезли восемь внутренних органов и вся кровь, рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

Расчлененное тело Картрайта летом 2020-го нашли в холодильнике съемной квартиры в Санкт-Петербурге. 

«Мы ознакомились с экспертизой, там говорится, что расчленен он был на 15 частей, у него отсутствуют восемь внутренних органов — нет поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников, предстательной железы. <...> Более того, установлено, что у него полностью отсутствует кровь. Как такое возможно, у меня понимания на данный момент нет», — сообщил он.

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Энди Картрайт&nbsp;(Александр Юшко)

По мнению защитника, в этом виновата жена погибшего Марина Кохал, которую обвиняют в убийстве рэпера. Кобит считает, что таким образом женщина могла попытаться скрыть следы отравляющего вещества, которые должны были остаться в крови.

«В рамках этой же экспертизы установлено, что была инъекция в ладонь правой руки, и инъекция была сделана не более чем за 1,5 часа до наступления смерти. Других следов не обнаружено, есть еще прижизненная рана в области подбородка», — добавил юрист.

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Поскольку в теле отсутствует кровь, медики определили уровень глюкозы в организме рэпера с помощью его глаз. Он составляет 0,9 микромоль, что, по словам адвоката, очень мало.

Кобит отметил, что к экспертизе привлекли токсиколога. Он добавил, что следствие установило покупку Кохал в аптеке инсулиносодержащего препарата незадолго до смерти рэпера.

«Также эксперты пишут, что наличие наркотических веществ у погибшего не может объективно расцениваться как признак отравления данными веществами. То есть смерть наступила не от наркотиков. Получается, что версия Кохал опровергнута. Кроме того, там говорится, что у него не было патологических состояний, которые могли бы стать причиной смерти. Из этого можно сделать вывод, что он был здоров и умер не своей смертью», — подытожил адвокат потерпевшей стороны.

Адвокат Кохал Ирина Скурту сказала РБК, что их сторона пока не смогла ознакомиться с результатами экспертизы.

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Сама Кохал не признает вину. Она заявила, что Картрайт умер от передозировки наркотиками. Женщина признала, что расчленила тело музыканта, однако сказала, что сделала это, чтобы скрыть его «бесславную» смерть.

По версии следствия, Кохал и ее мать убили Картрайта во время личного конфликта, а затем, чтобы скрыть следы преступления, они расчленили труп и попытались избавиться от останков. 

Кохал задержали вскоре после обнаружения тела. В августе суд арестовал ее на два месяца, позже срок продлили до 28 февраля 2021 года. Ее мать Елену Кохал задержали в октябре 2020-го по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 105 УК России (пособничество в убийстве).

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