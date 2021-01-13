Адвокат раскрыл результаты экспертизы останков рэпера Картрайта
В результатах экспертизы говорится, что из тела украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, исчезли восемь внутренних органов и вся кровь, рассказал адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
Расчлененное тело Картрайта летом 2020-го нашли в холодильнике съемной квартиры в Санкт-Петербурге.
«Мы ознакомились с экспертизой, там говорится, что расчленен он был на 15 частей, у него отсутствуют восемь внутренних органов — нет поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников, предстательной железы. <...> Более того, установлено, что у него полностью отсутствует кровь. Как такое возможно, у меня понимания на данный момент нет», — сообщил он.
По мнению защитника, в этом виновата жена погибшего Марина Кохал, которую обвиняют в убийстве рэпера. Кобит считает, что таким образом женщина могла попытаться скрыть следы отравляющего вещества, которые должны были остаться в крови.