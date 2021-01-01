Суд продлил арест обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта

Марина Кохал (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Суд продлил арест Марине Кохал, супруге украинского рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Об этом сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов города.

Срок заключения под стражей по обвинению в убийстве рэпера продлили до 28 февраля 2021 года.

Адвокаты просили избрать для Кохал домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили на съемной квартире в Санкт-Петербурге в конце июля. Труп музыканта лежал в холодильнике.

Следствие обвинило в убийстве жену рэпера Марину Кохал. По версии СК, причиной стал конфликт на почве неприязненных отношений. При этом сама Кохал утверждала, что Картрайт умер от передозировки наркотиков, а она расчленила его тело, чтобы скрыть причину «бесславной» смерти. Свою вину в убийстве мужа Кохал не признала.