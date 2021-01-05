Глава Центра Гамалеи оценил число привитых от коронавируса россиян

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В России от коронавирусной инфекции привили более 1 млн человек. Об этом сообщил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона», — заявил он. Гинцбург уточнил, что в гражданский оборот ежедневно поступает по 100 тыс. доз вакцины.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря. Для прививок используют препарат «Спутник V», разработанный Центром Гамалеи и зарегистрированный в августе. Предыдущие этапы клинических испытаний показали его эффективность и безопасность. Сейчас средство находится в третьей фазе исследований на добровольцах.