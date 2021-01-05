Пандемия коронавируса , 05 янв, 13:27
0
Глава Центра Гамалеи оценил число привитых от коронавируса россиян
В России от коронавирусной инфекции привили более 1 млн человек. Об этом сообщил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».
«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона», — заявил он. Гинцбург уточнил, что в гражданский оборот ежедневно поступает по 100 тыс. доз вакцины.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря. Для прививок используют препарат «Спутник V», разработанный Центром Гамалеи и зарегистрированный в августе. Предыдущие этапы клинических испытаний показали его эффективность и безопасность. Сейчас средство находится в третьей фазе исследований на добровольцах.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i