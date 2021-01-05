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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Центра Гамалеи оценил число привитых от коронавируса россиян

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России от коронавирусной инфекции привили более 1 млн человек. Об этом сообщил директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона», — заявил он. Гинцбург уточнил, что в гражданский оборот ежедневно поступает по 100 тыс. доз вакцины.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря. Для прививок используют препарат «Спутник V», разработанный Центром Гамалеи и зарегистрированный в августе. Предыдущие этапы клинических испытаний показали его эффективность и безопасность. Сейчас средство находится в третьей фазе исследований на добровольцах.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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