«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока
«Аэрофлот» с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.
По ее словам, лимит полученных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан.
Она напомнила, что «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по такому тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений.
«Плоские» тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.
4 августа Sakh.com со ссылкой на пассажиров писал, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов по системе субсидирования для направлений из центральной России в ДФО и между городами макрорегиона,