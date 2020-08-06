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«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока

Аэрофлот AFLT ₽81,98 +0,02% Купить
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

«Аэрофлот» с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

По ее словам, лимит полученных субсидий на перевозки по этим направлениям исчерпан.

Она напомнила, что «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по такому тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений.

«Плоские» тарифы действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

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Фото: АГН «Москва»

4 августа Sakh.com со ссылкой на пассажиров писал, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов по системе субсидирования для направлений из центральной России в ДФО и между городами макрорегиона,

Авиаперелеты внутри Дальневосточного федерального округа, из округа в центральную часть России, в Крым и Калининград субсидируются государством. Билеты по льготным ценам могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Теги: «Аэрофлот», Дальний Восток
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