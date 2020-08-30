«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

Ранее пресс-секретарь авиакомпании говорила РБК, что «Аэрофлот» с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Она сообщила, что лимит полученных субсидий по таким перевозкам исчерпан.

Перелеты внутри Дальневосточного федерального округа, из округа в центральную часть России, в Крым и Калининград субсидируются государством.