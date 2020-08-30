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«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин

Аэрофлот AFLT ₽82,24 -0,75% Купить
Фото: airportus.sakh / Facebook
Фото: airportus.sakh / Facebook

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Субсидированный тариф по маршруту Южно-Сахалинск — Москва (и в обратном направлении) действует на прямые рейсы, выполняемые ПАО «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 30 сентября 2020 года включительно», — говорится на сайте авиакомпании.

Цена за перелет в одну сторону составляет 7,3 тыс. руб.

«Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока
Общество
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Эти билеты могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов с детства II и III группы.

Ранее пресс-секретарь авиакомпании говорила РБК, что «Аэрофлот» с 4 августа приостановил бронирование субсидированных билетов на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. Она сообщила, что лимит полученных субсидий по таким перевозкам исчерпан.

Перелеты внутри Дальневосточного федерального округа, из округа в центральную часть России, в Крым и Калининград субсидируются государством.

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Теги: Сахалин, «Аэрофлот», авиабилеты
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