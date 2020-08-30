«Аэрофлот» возобновил продажу субсидированных билетов на Сахалин
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидированных билетов на Сахалин до конца сентября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
«Субсидированный тариф по маршруту Южно-Сахалинск — Москва (и в обратном направлении) действует на прямые рейсы, выполняемые ПАО «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 30 сентября 2020 года включительно», — говорится на сайте авиакомпании.
Цена за перелет в одну сторону составляет 7,3 тыс. руб.
Эти билеты могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов с детства II и III группы.