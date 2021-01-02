«Аэрофлот» начал продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» со 2 января открыл продажу авиабилетов на субсидированные рейсы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, сообщается на сайте авиакомпании.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономклассе до 31 декабря 2021 года. Стоимость билетов из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Магадан составит от 7,2 тыс. до 7,5 тыс. руб. В Калининград из столицы можно будет улететь за 3,8 тыс. руб. Перелет по направлению Симферополь — Сочи обойдется в 2,5 тыс. руб.

В компании сообщили, что эти билеты могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет и члены многодетных семей. Кроме того, тариф распространяется на инвалидов I группы и их сопровождающих, а также на инвалидов с детства II и III группы.

Перелеты внутри Дальневосточного федерального округа, из округа в центральную часть России, в Крым и Калининград субсидируются государством.