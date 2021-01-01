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Политика ,  
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В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

Школьница выполняет классные задания под руководством своего учителя в научно-образовательном школьном комплексе Ломоносов в Бишкеке
Школьница выполняет классные задания под руководством своего учителя в научно-образовательном школьном комплексе Ломоносов в Бишкеке (Фото: Roman / Xinhua / Global Look Press)

Член Конституционного совещания, образованного для всестороннего обсуждения проекта Конституции Киргизии, Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Об этом он сообщил на пленарном заседании, его слова приводит 24.kg.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык», — заявил Торалиев.

Свое предложение он объяснил тем, что молодежь перестала говорить на родном языке.

Шушкевич предложил лишить русский язык госстатуса в Белоруссии
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Станислав Шушкевич

Согласно нынешней Конституции республики, государственным языком в стране является киргизский. Русский имеет статус официального. «Мы привыкли к нему [к русскому] и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — отметил Торалиев.

По его мнению, киргизы не учат родной язык, так как в этом не нужды. «Нужно создать ее [такую потребность]», — считает он.

Конституционное совещание было образовано в Киргизии 20 ноября по указу и.о. президента республики Таланта Мамытова. Он пояснил, что проект новой Конституции республики «породил большие споры среди общественности». Конституционное совещание должно учесть все мнения и выработать согласованный вариант Основного закона.

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По данным национального статистического комитета Киргизии, на 2020 год население республики составляет более 6,5 млн человек. Среди них русские являются третьей по численности национальной группой, после самих киргизов и узбеков. Русских проживает в стране 344 950 человек.

Число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза со времен распада СССР
Общество
Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В 2013 году Министерство иностранных дел Киргизии опубликовало «Концепцию укрепления единства народа и межэтнических отношений», в которой сказано, что 43,3% населения Киргизи

и свободно владеют двумя языками. Из них большинство (83%) помимо родного знают русский.

В конце августа лишить русский язык государственного статуса в Белоруссии предложил бывший глава Верховного совета Белоруссии (1991–1994) Станислав Шушкевич. «Государственным языком должен быть один язык — белорусский, потому что у него нет больше родины», — пояснил он. По словам Шушкевича, между русскими и белорусами никогда не было национальной вражды, однако последним не дают развивать свой собственный язык и культуру.

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