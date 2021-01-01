В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

Школьница выполняет классные задания под руководством своего учителя в научно-образовательном школьном комплексе Ломоносов в Бишкеке (Фото: Roman / Xinhua / Global Look Press)

Член Конституционного совещания, образованного для всестороннего обсуждения проекта Конституции Киргизии, Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык официального статуса. Об этом он сообщил на пленарном заседании, его слова приводит 24.kg.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык», — заявил Торалиев.

Свое предложение он объяснил тем, что молодежь перестала говорить на родном языке.

Согласно нынешней Конституции республики, государственным языком в стране является киргизский. Русский имеет статус официального. «Мы привыкли к нему [к русскому] и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — отметил Торалиев.