В Киргизии решили оставить русский официальным языком

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Русский язык сохранит статус официального в новой редакции Конституции Киргизии. Об этом на брифинге заявил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания Нурлан Шерипов, передает 24.kg.

«Русский язык остается официальным. Конституционное совещание утвердило кыргызский язык государственным, русский — официальным», — сказал он.

Шерипов также сообщил, что были предложения дать официальный статус английскому языку, однако от этой идеи отказались.

На пленарном заседании 26 ноября член Конституционного совещания, образованного для всестороннего обсуждения проекта Конституции страны, Садирдин Торалиев предложил лишить официального статуса русский язык. Он пояснил, что данная мера необходима, так как молодые люди Киргизии перестали говорить на родном языке.