ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова после подсчета 98% бюллетеней

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров лидирует на досрочных выборах президента с 79,2% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома, сообщает АКИpress.

Комиссия обработала 97,98% бюллетеней. По ее подсчетам, на втором месте оказался Адахан Мадумаров с 6,69%, на третьем — Бабыржан Тольбаев с результатом в 2,38%.

Всего за пост президента Киргизии на досрочных выборах, которые прошли в воскресенье, боролись 17 кандидатов. Остальные набирают от 0,08 до 1,4% голосов. Явка составила 39,75%.

Вместе с досрочными выборами в стране прошел референдум о форме правления. В бюллетень для голосования были включены три варианта: президентская, парламентская или против обоих вариантов. По данным ЦИК, 80,99% проголосовали за президентскую форму правления. На референдуме явка составила 39,88%.