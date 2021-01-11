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Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Владимир Воронин / AP)

Президент России Владимир Путин направил избранному президенту Киргизии Садыру Жапарову поздравительную телеграмму в связи с его победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента», — говорится в телеграмме. Также Путин выразил надежду на то, что работа Жапарова на посту главы государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

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Садыр Жапаров

По итогам подсчета 97,98% бюллетеней Жапаров лидирует на выборах с 79,2% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,69% голосов, третье — Бабыржан Тольбаев (2,38%). Остальные кандидаты набрали от 0,1 до 1,6% голосов.

Предварительная явка составила 39,88%. Итоги выборов будут подведены после ручного пересчета всех бюллетеней.

Президентские выборы состоялись в Киргизии 10 января. ЦИК назначила их после ухода с поста главы государства Сооронбая Жээнбекова, который принял такое решение на фоне октябрьских протестов. Оппоненты Жапарова не признали результаты голосования.

Одновременно с этим проходил референдум о форме правления в стране. По данным ЦИК, большинство проголосовало за президентскую форму правления.

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