Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Садыр Жапаров (Фото: Владимир Воронин / AP)

Президент России Владимир Путин направил избранному президенту Киргизии Садыру Жапарову поздравительную телеграмму в связи с его победой на выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента», — говорится в телеграмме. Также Путин выразил надежду на то, что работа Жапарова на посту главы государства будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

По итогам подсчета 97,98% бюллетеней Жапаров лидирует на выборах с 79,2% голосов. Второе место занимает оппозиционный кандидат Адахан Мадумаров с 6,69% голосов, третье — Бабыржан Тольбаев (2,38%). Остальные кандидаты набрали от 0,1 до 1,6% голосов.

Предварительная явка составила 39,88%. Итоги выборов будут подведены после ручного пересчета всех бюллетеней.