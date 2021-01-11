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В Подмосковье назвали число сделавших прививку от коронавируса

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Московской области более 17 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, трансляцию вел телеканал «360».

«На текущую дату вакцинировано 17 312 человек», — заявила Стригункова. К настоящему моменту остаток вакцины составляет 9,9 тыс. доз.

Она также отметила, что в Подмосковье были открыты 94 точки вакцинации населения.

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По данным, которые были представлены на презентации в ходе совещания, наибольшее число привитых от коронавируса живут в Люберцах (1105), Балашихе (945) и Химках (926).

Накануне власти Петербурга рассказали, что с начала 2021 года вакцину от коронавирусной инфекции получили почти 7 тыс. горожан. Всего в городе были привиты 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), всего российской вакциной от COVID-19, по данным на 10 января, были привиты свыше 1,5 млн человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Московская область коронавирус вакцинация
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