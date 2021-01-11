В Подмосковье назвали число сделавших прививку от коронавируса

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В Московской области более 17 тыс. человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, трансляцию вел телеканал «360».

«На текущую дату вакцинировано 17 312 человек», — заявила Стригункова. К настоящему моменту остаток вакцины составляет 9,9 тыс. доз.

Она также отметила, что в Подмосковье были открыты 94 точки вакцинации населения.

По данным, которые были представлены на презентации в ходе совещания, наибольшее число привитых от коронавируса живут в Люберцах (1105), Балашихе (945) и Химках (926).