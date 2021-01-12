В Москве назвали долю пожилых среди получивших вакцину от коронавируса

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Более 40% вакцинированных от COVID-19 в Москве — люди старше 60 лет. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.

«42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, — это люди старше 60 лет», — цитирует ее московский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Ракова отметила, что пожилые люди являются основной группой риска, чаще других тяжело переносят коронавирусную инфекцию и поблагодарила их за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких.

Минздрав одобрил применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на пожилых людях в конце декабря.

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