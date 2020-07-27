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Общество ,  
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Кравцов объявил о введении доплаты классным руководителям с 1 сентября

Фото: Владимир Мельников / Global Look Press
Фото: Владимир Мельников / Global Look Press

С 1 сентября 2020 года классные руководители будут получать дополнительные выплаты в размере 5 тыс. руб. Об этом сообщил на брифинге министр просвещения России Сергей Кравцов, видео опубликовал телеканал «Россия 24».

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тыс. руб.», — заявил Кравцов. Он добавил, что при этом не будут отменены существующие региональные или муниципальные выплаты.

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Доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября 2020 года предложил во время оглашения послания Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин. Денежные средства в размере 5 тыс. руб. на выплаты должны поступать из федерального бюджета.

Президент подчеркнул, что классные руководители находятся ближе всего к ученикам, на них возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. В связи с такой ответственностью педагоги должны получать больше поддержки со стороны государства.

Теги: учителя, Сергей Кравцов, образование
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