Судья по делу Голунова попросил не обращаться к нему как в вагоне метро

Здание Мосгорсуда (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Судья Сергей Груздев указал на неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Мосгорсуда.

«Сегодня звонит жена (экс-полицейского Игоря) Ляховца секретарю и говорит: а что, нас сегодня в суд пустят? Это то же самое, что обратиться ко мне в вагоне метро: что будет происходить в процессе у нас на завтрашнем заседании?» — возмутился он.

Груздев напомнил, что секретарь входит в состав суда, и предупредил, что с этого момента его отношение изменилось и теперь все вопросы будут решаться по почте, а не по личному номеру телефона.

В Мосгорсуде 12 января должен был пройти допрос Ивана Голунова, однако из-за неявки адвоката одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января.