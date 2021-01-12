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Преследование Ивана Голунова ,  
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Судья по делу Голунова попросил не обращаться к нему как в вагоне метро

Здание Мосгорсуда
Здание Мосгорсуда (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Судья Сергей Груздев указал на неуважительное отношение участников процесса по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Мосгорсуда.

«Сегодня звонит жена (экс-полицейского Игоря) Ляховца секретарю и говорит: а что, нас сегодня в суд пустят? Это то же самое, что обратиться ко мне в вагоне метро: что будет происходить в процессе у нас на завтрашнем заседании?» — возмутился он.

Груздев напомнил, что секретарь входит в состав суда, и предупредил, что с этого момента его отношение изменилось и теперь все вопросы будут решаться по почте, а не по личному номеру телефона.

В Мосгорсуде 12 января должен был пройти допрос Ивана Голунова, однако из-за неявки адвоката одного из обвиняемых заседание перенесли на 18 января.

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Алексей Коврижкин (справа)

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере (от 10 до 20 лет лишения свободы) и арестовали. Сам Голунов отрицал вину, утверждая, что наркотики ему подбросили.

Дело Голунова вызвало общественный резонанс, и в июле все обвинения с него сняли в связи с отсутствием доказательств. На пятерых полицейских, участвовавших в задержании журналиста, завели уголовное дело.

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Его фигурантами стали экс-сотрудники УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы — Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Денис Коновалов и их экс-начальник Игорь Ляховец.

В конце декабря 2020 года прокурор Татьяна Паршинцева на заседании Мосгорсуда назвала мотивом пятерых бывших полицейских, задержавших Ивана Голунова, желание продвинуться по службе и получить награды. Она также отметила, что ранее они создали преступную группу.
 

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