Песков сообщил о вылете медиков к Пашиняну и Алиеву до встречи с Путиным

Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин (слева направо) во время трехсторонней встречи в Кремле (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российские медики вылетали к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом «Коммерсанту» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем не менее он отказался назвать цель их поездки, сославшись на то, что он в отпуске до 16 января.

В начале января пресс-служба Пашиняна сообщила, что он ушел на самоизоляцию «из-за эпидемиологической ситуации». Кремль объявил о предстоящих трехсторонних переговорах 10 января.

В ноябре Песков, комментируя встречу Путина в аэропорту Сарова чиновниками без масок и перчаток, пояснял, что для эпидемиологической безопасности президента принимаются меры. «В случае президента не стоит забывать, что люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается», — говорил он.