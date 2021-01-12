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Политика ,  
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Песков сообщил о вылете медиков к Пашиняну и Алиеву до встречи с Путиным

Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин (слева направо) во время трехсторонней встречи в Кремле
Ильхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин (слева направо) во время трехсторонней встречи в Кремле (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российские медики вылетали к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом «Коммерсанту» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем не менее он отказался назвать цель их поездки, сославшись на то, что он в отпуске до 16 января.

Встреча Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху. Видео
Политика

В начале января пресс-служба Пашиняна сообщила, что он ушел на самоизоляцию «из-за эпидемиологической ситуации». Кремль объявил о предстоящих трехсторонних переговорах 10 января.

В ноябре Песков, комментируя встречу Путина в аэропорту Сарова чиновниками без масок и перчаток, пояснял, что для эпидемиологической безопасности президента принимаются меры. «В случае президента не стоит забывать, что люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность тоже обеспечивается», — говорил он.

Трехсторонние переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана состоялись 11 января по инициативе российского президента в Москве. Стороны обсудили выполнение принятых 9 ноября мер урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

По итогу встречи было принято заявление о Карабахе, согласно которому будет создана рабочая группа на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе.

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