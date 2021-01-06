Премьер-министр Армении Пашинян ушел на самоизоляцию

Никол Пашинян (Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян изданию «Арменпресс».

«Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции», — так ответила Геворгян на вопрос, почему Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.

При этом пресс-секретарь не уточнила, с чем конкретно связана самоизоляция премьера: заболел ли Пашинян снова либо инфекцию выявили у кого-то из его окружения.

По данным «Интерфакс-Азербайджан», с раннего утра у собора Святого Георгия в Ереване собрались сотни противников премьера, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.