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Премьер-министр Армении Пашинян ушел на самоизоляцию

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила его пресс-секретарь Мане Геворгян изданию «Арменпресс».

«Из-за эпидемиологической ситуации премьер-министр находится на самоизоляции», — так ответила Геворгян на вопрос, почему Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.

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При этом пресс-секретарь не уточнила, с чем конкретно связана самоизоляция премьера: заболел ли Пашинян снова либо инфекцию выявили у кого-то из его окружения.

По данным «Интерфакс-Азербайджан», с раннего утра у собора Святого Георгия в Ереване собрались сотни противников премьера, чтобы не пустить Пашиняна на рождественскую литургию.

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О том, что премьер Армении заболел коронавирусом, стало известно 1 июня 2020 года. Тогда Пашинян сообщил об этом в видеообращении. Он говорил, что чувствует себя хорошо, свою работу он продолжил из дома.

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5 января также стало известно, что COVID-19 заболел президент Армении Армен Саркисян. Он перешел на работу в удаленном режиме.

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