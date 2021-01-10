Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

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По инициативе российского президента 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армения Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча будет посвящена Нагорному Карабаху. Стороны планируют обсудить выполнение принятых в результате подписанного 9 ноября перемирия мер, а также «дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем» — разблокированию торговли и транспорта, помощь жителям, пострадавшим от военных действий.

В Кремле отметили, что Путин планирует также отдельно побеседовать с Алиевым и Пашиняном.

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