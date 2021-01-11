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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин, Алиев и Пашинян приняли заявление о Карабахе

Московское соглашение направлено на решение проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе
Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин
Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе переговоров президентов России, Армении и Азербайджана было подписано совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. Об этом по итогам встречи трех лидеров заявил Владимир Путин.

Так, по его словам, Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры.

Президент сказал, что в ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы по этим вопросам.

Комментируя итоги переговоров, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций, которую обсуждали главы трех стран, отвечает интересам и Еревана, и Баку. «Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе», — сказал азербайджанский президент.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности».

«Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению», — сказал армянский премьер.

Материал дополняется.

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