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Тихановская предложила переименовать Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила переименовать название республики на литовском языке с Baltarusija на Belarusia, чтобы избежать ассоциаций с Россией. Соответствующее предложение она направила министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису, говорится на сайте Тихановской.

«Нынешнее официальное название Baltarusija, к сожалению, воспринимается как калька с русского слова «Белоруссия», что приводит к ошибочной ассоциации с Россией», — пояснила Тихановская.

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Политика
Светлана Тихановская

Она указала, что из всех альтернатив, предложенных литовскими экспертами, наиболее приемлемо название Belarusia. По словам Тихановской, официальное наименование Белоруссии в 24 европейских странах уже приближено к «белорусскому» оригиналу, а не копии с российского названия. Экс-кандидат в президенты призвала Литву последовать их примеру.

В Белоруссии после проведения президентских выборов в начале августа вспыхнули протесты. Согласно данным ЦИК, победу на выборах с большим отрывом одержал неоднократно занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. Тихановская набрала чуть больше 10%. Оппозиция Белоруссии не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Часть европейских стран также не признает Лукашенко легитимным президентом.

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Общество
Фото:vybory_smotri / Telegram

Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой одним из первых. Лукашенко сообщил в августе, что договорился с Путиным об оказании помощи Минску «при первом запросе» в случае внешних военных угроз, а также о согласии Путина на рефинансирование ранее выданного Минску кредита в $1 млрд. Белорусский лидер также заявил, что оппозиция в его стране хочет разорвать связи с Россией, в том числе военные и ввести «ползучий запрет» русского языка на территории республики.

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