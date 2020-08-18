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Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке ползучего запрета русского языка

Лукашенко утверждает, что оппозиция в своей программе поставила задачей разрыв связей с Россией и ограничение использования русского языка. В штабе оппозиции опровергают подлинность озвученной Лукашенко программы
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Евгений Ерчак / EPA / ТАСС)

На совещании с членами Совета безопасности страны Александр Лукашенко озвучил задачи оппозиции, которые, по его словам, входят в программу штаба его противников, передает БелТА. В их числе он упомянул разрыв связей с Россией и ограничение использования русского языка в стране.

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было», — сказал Лукашенко. По его словам, оппозиция также предлагает перевести на белорусский язык армию, и в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов

Также, по его словам, оппозиция планирует выход из Союзного государства с Россией, Евразийского союза, ОДКБ и «других интеграционных образований, где доминирует Россия». Также, утверждает Лукашенко, оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией. «То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями», — объяснил он.

Помимо выхода из ОДКБ, утверждает Лукашенко, в военной сфере оппозиция намерена добиться закрытия российских баз в стране. Лукашенко отметил, что разрыв военных связей с Россией потребует перевооружения армии, на которое нет денег. «Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года... Это оружие, советско-российское, все будет уничтожено. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думают, что дадут натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите», — сказал он.

В числе других упомянутых пунктов «программы оппозиции» Лукашенко назвал создание автокефальной белорусской церкви, развитие инфраструктуры на границе с Евросоюзом, обеспечение трансляции польских, литовских и украинских телеканалов и так далее.

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова опровергла слова Лукашенко и заявила агентству «Интерфакс», что оппозиция не ставит своей задачей выход из союза с Россией. «У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», — сказала она.

Материал дополняется.

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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