Центр Гамалеи заявил об отсутствии образца нового штамма коронавируса

Центр Гамалеи пока не получил образец нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».

«Нам никто штаммов не передавал», — сказал он.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса и изучают его.

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