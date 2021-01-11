Пандемия коронавируса , 11 янв, 12:30
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Центр Гамалеи заявил об отсутствии образца нового штамма коронавируса
Центр Гамалеи пока не получил образец нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает «РИА Новости».
«Нам никто штаммов не передавал», — сказал он.
В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса и изучают его.
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