Минздрав проведет консультации с ВОЗ по применению вакцины «Спутник V»

Минздрав проведет со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) консультации по разрешению российской вакцины «Спутник V» для использования при чрезвычайных ситуациях. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

«Первые экспертные консультации <...> пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января», — рассказал он.

К концу этого месяца организация рассчитывает получить полные данные о препарате для его оценки, говорил ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

«Спутник V» разработал московский центр им. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в России в августе, сейчас в стране проходит массовая вакцинация с его использованием.

В ноябре ВОЗ заявила, что разработчики подали заявку на включение «Спутник V» в перечень рекомендуемых вакцин для экстренного использования. Для этого центр должен был передать организации всеобъемлющее досье на средство. Кроме того, инспекционная группа должна проверить места его производства. Как долго организация будет проверять вакцину на соответствие критериям, ВОЗ не уточнила.