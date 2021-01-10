Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м Общество, 22:23 Губерниев заявил о намерении вручить ₽100 тыс российским биатлонистам Спорт, 22:12 Попова назвала сроки обнаружения «британского штамма» COVID-19 в России Общество, 21:55 Власти Петербурга назвали число прошедших вакцинацию в праздники Общество, 21:50 От римских терм до сложной хирургии: медицинский туризм в Швейцарии Партнерский материал, 21:31 Жители Мадрида рассказали о последствиях сильнейшего за 50 лет снегопада Общество, 21:26 Опрос показал отношение жителей Японии к проведению ОИ-2021 Спорт, 21:17 Оппоненты Жапарова заявили о непризнании итогов выборов в Киргизии Политика, 20:51 В Казань через Владимир и Нижний: путешествуем с комфортом РБК и Geely, 20:41 СК возбудил дело после гибели двух детей в ДТП с автобусами в Башкирии Общество, 20:34 Вяльбе оценила выступление российских лыжников на «Тур де Ски» Спорт, 20:28 В России выявили первый случай «британского» штамма COVID-19 Общество, 20:15 СМИ узнали о просьбе Трампа к союзникам в конгрессе помешать импичменту Политика, 20:10 В Японии выявили завезенную из Бразилии новую мутацию коронавируса Общество, 19:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Петербурга назвали число прошедших вакцинацию в праздники

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

С начала 2021 года вакцину от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге получили почти 7 тыс. горожан. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, передает ТАСС.

«В период с 1 по 9 января от коронавируса привиты 6998 горожан», — сообщили в ведомстве. С начала вакцинации в городе были привиты 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации, добавили в аппарате вице-губернатора.

Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса
Политика
<p>Дмитрий Песков</p>

По словам Эргашева, всего в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. На данный момент доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поcтавка еще 88 тыс. доз.

Ранее, 2 января, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России провакцинированы от коронавируса уже более 800 тыс. человек. За сутки до него мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что только в столице вакцину получили более 50 тыс. человек. По его словам, всего на вакцинацию записались свыше 100 тыс. москвичей.

Массовая вакцинация препаратом «Cпутник V» в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, прошедшие вакцинацию, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного). Его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

Санкт-Петербург COVID-19 вакцина
Материалы по теме
Аналитик Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине
Общество
Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter