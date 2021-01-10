Власти Петербурга назвали число прошедших вакцинацию в праздники

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С начала 2021 года вакцину от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге получили почти 7 тыс. горожан. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, передает ТАСС.

«В период с 1 по 9 января от коронавируса привиты 6998 горожан», — сообщили в ведомстве. С начала вакцинации в городе были привиты 13 007 человек, из них 384 закончили цикл вакцинации, добавили в аппарате вице-губернатора.

По словам Эргашева, всего в Петербург поступило 22 692 комплекта доз вакцины от COVID-19, которые распределены по поликлиникам. На данный момент доступно 9685 доз препарата. В январе ожидается поcтавка еще 88 тыс. доз.

Ранее, 2 января, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России провакцинированы от коронавируса уже более 800 тыс. человек. За сутки до него мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что только в столице вакцину получили более 50 тыс. человек. По его словам, всего на вакцинацию записались свыше 100 тыс. москвичей.