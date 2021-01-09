МЧС завершило спасательные работы на месте схода лавины под Норильском

Спасательные работы на месте схода снежной лавины под Норильском подошли к концу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает ТАСС.

«Поисковые работы завершаются», — указали в МЧС.

Снегом засыпало туристические дома в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная». Известно о гибели трех человек: женщины, мужчины и полуторагодовалого младенца. По данным данным регионального управления СК, лавина унесла жизни членов одной семьи, взрослые приехали на курорт со своими детьми. Выжил только их сын, несовершеннолетний подросток, которого смогли вытащить из-под снега. Он находится в больнице. Юноша получил тяжелые травмы.

Помимо него, пострадал еще один человек. Он выбрался из-под завалов самостоятельно и отказался от госпитализации. Источник ТАСС ранее сообщал, что всего из-под снега смогли сами вылезти два человека.