Прокуратура начала проверку после схода лавины в Норильске

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта «Гора отдельная» под Норильском. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

«По завершению проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточняется в сообщении.

На место выехали сотрудники норильской прокуратуры. По информации красноярской прокуратуры, лавина накрыла пять зданий, спасли одного человека, ведутся поиски остальных, оказавшихся под снегом.

ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).