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Прокуратура начала проверку после схода лавины в Норильске

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта «Гора отдельная» под Норильском. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

«По завершению проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — уточняется в сообщении.

На место выехали сотрудники норильской прокуратуры. По информации красноярской прокуратуры, лавина накрыла пять зданий, спасли одного человека, ведутся поиски остальных, оказавшихся под снегом.

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ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации СК, засыпало четыре здания, из-под снега вытащили живым 14-летнего подростка, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также на месте схода лавины обнаружили тело 38-летней женщины. СК отмечал, что спасатели продолжают искать годовалого ребенка и 45-летнего мужчину.

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Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

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ТАСС со ссылкой на участника поисковой операции передал, что было найдено тело второго погибшего, это полуторагодовалый младенец.

Изначально источники ТАСС и «Интерфакса» говорили, что спасатели нашли живыми четырех человек, по словам собеседника ТАСС, еще два человека смогли выбраться из-под снега самостоятельно. Красноярский минздрав позже сообщил, что пострадали два человека, помимо госпитализированного подростка это человек в состоянии средней степени тяжести, который отказался ложиться в больницу.

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СМИ узнали о втором погибшем в результате схода лавины в Норильске
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СК возбудил уголовное дело после схода лавины в Норильске
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Красноярский минздрав сообщил о втором пострадавшем из-за лавины
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