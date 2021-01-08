МЧС отчиталось о работе на месте схода лавины в Норильске

Последствия схода снежной лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском ликвидируют более 200 человек. Снег накрыл пять домов, под завалами оказались несколько человек. О ходе работ РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Более 200 человек и 18 единиц техники ликвидируют последствия схода лавины под Норильском», — уточняется в сообщении.

На сайте ГУ МЧС по региону отмечается, что из этого числа к МЧС России относятся 52 сотрудника и 2 единицы техники. На место ЧП также отправили спасателей Дудинского арктического поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы Норильска.

«Работа осложняется тем, что на севере края достаточно сильный ветер и метель», — пояснили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.