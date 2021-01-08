Власти Саудовской Аравии полностью откроют границы с конца марта

Саудовская Аравия полностью возобновит международное транспортное сообщение с 31 марта. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

«Гражданам королевства будет разрешено выезжать за границу и возвращаться. Будет полностью снят запрет на международные полеты», — говорится в сообщении.

Также будут открыты все морские и наземные пограничные переходы.

Саудовская Аравия закрыла сухопутные и морские границы и приостановила международное авиасообщение в конце декабря из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса. В начале января власти королевства ослабили ограничения. В частности, иностранцы, желающие въехать в страну, должны были до этого не менее двух недель провести за пределами государств, где выявили новый штамм.