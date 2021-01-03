Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Депутат Рады назвал отказ от «Спутника V» попыткой выслужиться перед США Политика, 07:23 СК завел дело после гибели людей при пожаре на пилораме в Томской области Общество, 06:54 Саудовская Аравия снимет запрет на въезд в страну Общество, 06:19 Более 4 млн американцев получили первую дозу вакцины от коронавируса Недвижимость, 05:56 Освобожденные в Ливии россияне сообщили детали пленения Политика, 05:19 Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новой смертельной болезни Общество, 04:49 В результате падения самолета на жилой дом в США погибли три человека Общество, 04:05 Немецкий депутат назвал «самоубийством» отказ от «Северного потока-2» Политика, 03:33 Лаборатории и врачи назвали противопоказания для вакцинации от COVID Общество, 03:00 Вандалы испортили дома лидеров демократов и республиканцев в США Политика, 02:44 Американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом Общество, 02:11 В Израиле во время акции протеста пострадали несколько полицейских Общество, 01:49 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 01:30 В Подмосковье собака насмерть загрызла 11-летнего ребенка Общество, 01:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Саудовская Аравия снимет запрет на въезд в страну

Саудовская Аравия 3 января снимет ограничения на въезд в королевство, введенные в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса. Об этом сообщает Saudi Press Agency, ссылаясь на представителя МИД.

Запрет снимут в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Пассажиры без гражданства Саудовской Аравии могут въехать в страну только в том случае, если они провели не менее двух недель в любом государстве, где не был выявлен «британский штамм» коронавируса. При этом им необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.

Те, кто побывал в странах, где распространяется новый вариант коронавируса, обязаны будут провести от 3 до 14 дней на карантине. Им предписывается сделать два ПЦР-теста: первый при въезде в страну, второй — по завершении изоляции.

Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса
Общество
Фото:Amr Nabil / AP

Эр-Рияд приостановил международное авиасообщение и запретил въезд в страну 21 декабря на фоне информации о распространении в Великобритании, ЮАР и еще нескольких странах нового штамма SARS-CoV-2.

Изначально ограничение ввели на неделю, но затем продлили. Сведения о новом варианте коронавируса начали поступать в декабре из Великобритании. По данным ВОЗ и британских властей, он не является более смертельным, но при этом может быть заразнее на 70%.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Саудовская Аравия новый штамм коронавируса граница въезд
Материалы по теме
Саудовская Аравия закрыла границы из-за нового штамма коронавируса
Общество
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вакцину от COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter