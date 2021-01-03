Саудовская Аравия снимет запрет на въезд в страну

Саудовская Аравия 3 января снимет ограничения на въезд в королевство, введенные в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса. Об этом сообщает Saudi Press Agency, ссылаясь на представителя МИД.

Запрет снимут в 11:00 по местному времени (совпадает с московским). Пассажиры без гражданства Саудовской Аравии могут въехать в страну только в том случае, если они провели не менее двух недель в любом государстве, где не был выявлен «британский штамм» коронавируса. При этом им необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.

Те, кто побывал в странах, где распространяется новый вариант коронавируса, обязаны будут провести от 3 до 14 дней на карантине. Им предписывается сделать два ПЦР-теста: первый при въезде в страну, второй — по завершении изоляции.

Эр-Рияд приостановил международное авиасообщение и запретил въезд в страну 21 декабря на фоне информации о распространении в Великобритании, ЮАР и еще нескольких странах нового штамма SARS-CoV-2.