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На Сахалине в аварии с автомобилем медслужбы погибли два человека

На Сахалине в результате столкновения медицинской машины с грузовым автомобилем погибли два сотрудника медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Валерия Лимаренко.

ДТП произошло на 5-ом километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха. По предварительной версии, машину областного минздрава занесло, после чего она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузным КАМАЗом.

Шесть человек погибли в ДТП под Смоленском
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

В правительстве рассказали, что погибшими оказались врач областного патологоанатомического бюро и водитель, которые возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ (оборудованной для пациентов с коронавирусом) после выполнения медицинского задания.

«В связи с трагическим происшествием губернатор Валерий Лимаренко выразил глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Московской области в поселке Обухово автобус врезался в частный дом и загорелся. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону РБК сообщили о пострадавшем водителе, кроме него в салоне никого не было.

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