На Сахалине в аварии с автомобилем медслужбы погибли два человека

На Сахалине в результате столкновения медицинской машины с грузовым автомобилем погибли два сотрудника медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Валерия Лимаренко.

ДТП произошло на 5-ом километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха. По предварительной версии, машину областного минздрава занесло, после чего она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузным КАМАЗом.

В правительстве рассказали, что погибшими оказались врач областного патологоанатомического бюро и водитель, которые возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ (оборудованной для пациентов с коронавирусом) после выполнения медицинского задания.

«В связи с трагическим происшествием губернатор Валерий Лимаренко выразил глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших», — говорится в сообщении пресс-службы.