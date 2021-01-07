В Подмосковье автобус врезался в дом и загорелся

Фото: РБК

В Московской области — в поселке Обухово — автобус врезался в частный дом и загорелся, сообщил корреспондент РБК. На место происшествия приехали пожарные и полицейские, передал он.

В аварии пострадал водитель, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «Автобус был без пассажиров, пострадал водитель, доставлен в ЦРБ (центральную районную больницу. — РБК)», — уточнили в пресс-службе.

Дом, с которым столкнулась машина, нежилой, выставлен на продажу, добавили там.

В ГУ МВД России по Московской области РБК сообщили, что в ДТП попал не рейсовый автобус — машина принадлежит частной компании. По информации МВД, авария случилась на 43-м километре трассы М-7 «Волга». В МВД заявили, что возгорания не было.