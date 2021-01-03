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В ДТП в Туве погибли восемь человек

На трассе «Енисей» столкнулись два автомобиля. По разным данным, еще два или три человека пострадали, они в тяжелом состоянии. Источник «Интерфакса» сообщил, что машины были переполнены людьми
Фото: МЧС России по Республике Тыва
Фото: МЧС России по Республике Тыва

В Республике Тыва произошло крупное ДТП с участием двух легковых машин, в результате погибли восемь человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Предположительно, среди погибших оба водителя.

Еще три человека пострадали, «Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Позже ТАСС уточнил, что пострадали два человека. По информации агентства, семь человек скончались на месте, один — в больнице.

Авария произошла в Улуг-Хемском районе на 953-м км федеральной автодороги Р-257 «Енисей», сообщает региональное управление МЧС. От ведомства к месту аварии были направлены пять человек и две единицы техники.

Два человека погибли в аварии на МКАД
Общество
Фото:DtOperativno / Telegram

«Столкнулись два переполненных легковых автомобиля местных жителей, направлявшихся в гости в соседние села», — цитирует «Интерфакс» своего собеседника.

По предварительным данным, передает ТАСС, произошло лобовое столкновение: одна из двух машин вылетела на встречную полосу и врезалась в идущую навстречу.

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Накануне в Ростовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которой погибли четыре человека. Машины двигались друг другу навстречу по трассе Волгоград — Каменск. Трое из погибших — взрослые, личность еще одной женщины устанавливается. Трое детей, находившихся в машине, были госпитализированы.

Автор
Мария Лисицына
Тыва ДТП Тува смерть
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