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В Подмосковье погиб помогавший пострадавшим в ДТП фельдшер

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, авария с участием автомобиля «ВАЗ-2112» произошла утром на дороге А-108. «В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили телесные повреждения», — сообщили в прокуратуре.

Следственные органы возбудили по факту инцидента уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура взяла его расследование на контроль.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, скорая помощь приехала на трассу А-108 по вызову на ДТП. Автомобиль «ВАЗ» врезался в машину скорой, после чего наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей.

«РИА Новости» со ссылкой на подмосковную прокуратуру также сообщает, что фельдшер погиб в результате ДТП, оказывая помощь пострадавшим в предыдущей аварии. В обоих авариях пострадали еще пять человек. Три человека получили травмы в первом ДТП, их зажало в автомобиле. При втором столкновении, когда погиб фельдшер, пострадали инспектор ГИБДД и водитель скорой помощи.

В ноябре два фельдшера погибли в результате аварии в Пермском крае, где столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик Hyundai. В региональной прокуратуре уточняли, что бригада медиков направлялась к пострадавшей в результате ДТП женщине. Когда скорая подъезжала к месту происшествия, произошло столкновение с большегрузом.

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