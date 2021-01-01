В Подмосковье погиб помогавший пострадавшим в ДТП фельдшер

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП под Серпуховом. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, авария с участием автомобиля «ВАЗ-2112» произошла утром на дороге А-108. «В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили телесные повреждения», — сообщили в прокуратуре.

Следственные органы возбудили по факту инцидента уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура взяла его расследование на контроль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, скорая помощь приехала на трассу А-108 по вызову на ДТП. Автомобиль «ВАЗ» врезался в машину скорой, после чего наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей.