Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись автомобиль и грузовик, в результате погибли четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на 249-м километре трассы Волгоград-Каменск 2 января в 04:15 по местному времени. Автомобиль Hyundai, который ехал из Волгограда в направлении М-4 «Дон», столкнулся грузовиком Renault Premium, ехавшим по встречной полосе.

В результате погибли четыре человека. Среди них: мужчина 1983 года рождения, мужчина 1979 года рождения и две женщины — одна из них 1986 года рождения, личность второй устанавливается.

«В автомобиле находились трое детей, на данный момент они госпитализированы», — добавили в пресс-службе.