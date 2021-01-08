Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России

После новогодних праздников на всей европейской части России будет наблюдаться понижение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По прогнозу синоптика, до конца каникул продержится комфортная, зимняя погода. Так, 8 января ожидается потепление до минус 2-4 градуса. 9 января минус 6-8 градусов, а 10 января до минус 10. «Но все эти температуры выше нормы… Значительное понижение температуры 11 января (ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов). Я считаю, что это естественно, справедливо — это первый рабочий день… Понижение температуры коснется всей Европейской части страны», — сказал Вильфанд. Он добавил, что 12 января ожидается продолжение морозов.

Также ожидается, что в ближайшие дни в европейской части страны увеличится высота сугробов. «В связи с прохождением холодного фронта с 10 на 11 января ожидается облачная погода со снегом. Высота снега увеличится на 2-4 сантиметра», — пояснил Вильфанд.

Ранее в разговоре с РБК синоптики сообщили, что Московский регион на следующей неделе ждет максимальное похолодание с начала зимы. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что регион

окажется «в логове сибирской зимы». По прогнозам синоптиков, ночью температура упадет до минус 20–25 градусов. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов ниже нуля.