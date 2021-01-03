Глава Псковской области доложил Путину о ликвидации последствий непогоды

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту Владимиру Путину о ходе устранения последствий ледяного дождя, из-за которого без электроэнергии остались свыше 20 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече Ведерников рассказал, что в настоящее время без электроэнергии остаются порядка 6 тыс. человек. Окончательно устранить последствия непогоды губернатор пообещал к вечеру 4 января, передает пресс-служба.

В субботу после снегопада с дождем из-за налипания осадков на провода свыше 16 тыс. жителей Псковской области остались без света. По данным Минэнерго, без электроснабжения оказалось около 1 тыс. населенных пунктов Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов. Также без света остались 13 социально значимых объекта. Сообщалось, что к ликвидации последствий были привлечены свыше 300 специалистов и 100 единиц спецтехники.