Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Иран запустил производство обогащенного до 20% урана Политика, 15:39 Синоптики спрогнозировали морозы в Москве на Рождество Общество, 15:34 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 15:20 Ждать ли распродаж на рынках недвижимости Европы? Недвижимость, 15:00 Как технологии меняют секс. Часть вторая Индустрия 4.0, 15:00  Женское волейбольное «Динамо» ушло на карантин из-за вспышки коронавируса Спорт, 14:53 Bloomberg указал на угрозу снятия с торгов в США нефтяных компаний Китая Инвестиции, 14:53 Избранная вице-президент США обвинила Трампа в злоупотреблении властью Политика, 14:47 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника 14:30 КХЛ назвала лучших игроков 16-й недели регулярного чемпионата Спорт, 14:22 Губернатор Забайкалья заразился коронавирусом Политика, 14:12 «Курс биткоина движется к $100 тыс.». Когда ждать роста BTC на 250% Крипто, 14:08 Британский суд отказался выдавать Ассанжа США из-за риска самоубийства Политика, 14:07 Путин дал срок подумать об индексации пенсий работающим пенсионерам Политика, 13:55
Общество ,  
0 

Синоптики спрогнозировали морозы в Москве на Рождество

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На Рождество в Москве температура воздуха будет около -5...-7 градусов, сообщили опрошенные РБК синоптики, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синяков и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Синякова, сейчас в столичном регионе температура выше нормы «весьма существенно, примерно на пять-шесть градусов». «Однако уже к Рождеству температура придет в норму. Мы ожидаем с 6 по 9 января в дневные часы температуру около -5 градусов, по ночам до -7...-8 градусов. При этом погода будет преимущественно облачной, и время от времени будет идти небольшой снег, ветер ожидается слабый, 3–8 м/с, и атмосферное давление 6 и 7 января близко к норме, а 9-го и 10-го понизится до нормы. Погода будет по настоящему рождественской», — сказал он.

Дерматолог дал советы по ношению маски в мороз
Общество

«На юге европейской части России будет теплее, чем бывает обычно. В Сибири морозная погода сохранится: в Омске, Новосибирске, Красноярске в четверг и пятницу около -25 градусов, без осадков. На Урале до -12-15 градусов в дневные часы, по ночам до -22-25 градусов. На востоке Сибири тоже погода будет морозной, но не аномальной — такая температура в начале января типична для этих регионов», — добавил он.

Позднякова отметила, что самым скользким будет понедельник, потому что в этот день температура около 0 и возможны осадки, на дорогах гололедица. «В последующие дни ситуация на дорогах улучшится, температура будет отрицательной, и гололедные явления сойдут на нет», — сообщила РБК Позднякова.

погода новости
Материалы по теме
Вильфанд уточнил период аномальных новогодних морозов в регионах
Общество
Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в ряде регионов России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter