Синоптики спрогнозировали морозы в Москве на Рождество

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На Рождество в Москве температура воздуха будет около -5...-7 градусов, сообщили опрошенные РБК синоптики, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синяков и главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам Синякова, сейчас в столичном регионе температура выше нормы «весьма существенно, примерно на пять-шесть градусов». «Однако уже к Рождеству температура придет в норму. Мы ожидаем с 6 по 9 января в дневные часы температуру около -5 градусов, по ночам до -7...-8 градусов. При этом погода будет преимущественно облачной, и время от времени будет идти небольшой снег, ветер ожидается слабый, 3–8 м/с, и атмосферное давление 6 и 7 января близко к норме, а 9-го и 10-го понизится до нормы. Погода будет по настоящему рождественской», — сказал он.

«На юге европейской части России будет теплее, чем бывает обычно. В Сибири морозная погода сохранится: в Омске, Новосибирске, Красноярске в четверг и пятницу около -25 градусов, без осадков. На Урале до -12-15 градусов в дневные часы, по ночам до -22-25 градусов. На востоке Сибири тоже погода будет морозной, но не аномальной — такая температура в начале января типична для этих регионов», — добавил он.

Позднякова отметила, что самым скользким будет понедельник, потому что в этот день температура около 0 и возможны осадки, на дорогах гололедица. «В последующие дни ситуация на дорогах улучшится, температура будет отрицательной, и гололедные явления сойдут на нет», — сообщила РБК Позднякова.