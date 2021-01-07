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Синоптики предупредили о попадании Москвы в «логово сибирской зимы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский регион на следующей неделе ждет максимальное похолодание с начала зимы, которое придет из-за действий антициклона и циклона. Об этом рассказали опрошенные РБК специалисты.

«Таких морозов мы не видели несколько лет, последние зимы у нас были очень теплые. Мы окажемся в логове сибирской зимы», — предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ночью температура упадет до минус 20–25 градусов. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов ниже нуля. «Это не значит, что в Москве самой будет минус 27, это по региону», — уточнил Тишковец.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что это будут самые холодные дни с начала зимы. При этом температура все равно останется теплее климатической нормы этого времени года.

По ее словам, температура в Москве на следующей неделе может опуститься до 10–12 градусов ниже нуля. В области воздух похолодает до минус 14 градусов.

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Тишковец указал, что похолодание можно объяснить действием циклона. «Циклон, который сейчас посыпает нас снегом, пройдет южнее Москвы, мы окажемся в его тыловой части, и ветры развернутся на северо-восточные румбы. Северо-восточные румбы — это всегда ультраполярное вторжение арктического воздуха», — сообщил эксперт. Он добавил, что свое влияние окажет и антициклон, который «выстрелит» мощными морозами.

Позднякова уточнила, что похолодание начнет сказываться в Московском регионе уже к концу текущей недели. 9 января температура в Москве составит минус 5–7 градусов, а в ночь на 10 января опустится до 6–8 градусов мороза. Будет дуть северный ветер, из-за чего воздух будет казаться холоднее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синяков и Позднякова пообещали Москве морозы на Рождество. С 6 по 9 января, по словам Синякова, в дневные часы температура должна составить около минус 5 градусов, по ночам она упадет до минус 7–8 градусов.

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