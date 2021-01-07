Синоптики предупредили о попадании Москвы в «логово сибирской зимы»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский регион на следующей неделе ждет максимальное похолодание с начала зимы, которое придет из-за действий антициклона и циклона. Об этом рассказали опрошенные РБК специалисты.

«Таких морозов мы не видели несколько лет, последние зимы у нас были очень теплые. Мы окажемся в логове сибирской зимы», — предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночью температура упадет до минус 20–25 градусов. Днем воздух прогреется до 13–15 градусов ниже нуля. «Это не значит, что в Москве самой будет минус 27, это по региону», — уточнил Тишковец.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что это будут самые холодные дни с начала зимы. При этом температура все равно останется теплее климатической нормы этого времени года.