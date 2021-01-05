Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде российских регионов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край — там температура на 15-18 градусов ниже нормы. Морозы будут доходить до 40-43 градусов», — отметил метеоролог.

По его словам, суровая погода и ослабление морозов возможно только в конце первой декады.

Аномальный холод прогнозируется на юге Красноярского края, в Иркутской области, а также в Туве. Вильфанд добавил, что непогода придет и в Свердловскую, Курганскую, Омскую, Кемеровскую области, а также в регионы Урала и Сибири.

«На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов», — пояснил он.

При этом теплая погода прогнозируется в Дальневосточном федеральном округе. Так, на севере Таймыра, Якутии температура будет выше нормы на 20-25 градусов, отметил Вильфанд. По прогнозу синоптика, очередная волна аномального холода ожидается в регионах Западной Сибири.

Ранее опрошенные РБК синоптики спрогнозировали, что на Рождество в Москве температура воздуха будет около минус 5-7 градусов.