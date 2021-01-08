Белый дом призвал привлечь к ответственности виновных в шутрме Конгресса

Белый дом осуждает штурм Конгресса и призывает привлечь всех виновных в произошедшем к ответственности. Об этом заявила пресс-секретарь действующего президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни.

«Президент и эта администрация — осуждаем насилие самым решительным образом. Это неприемлемо, и те, кто нарушил закон, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона», — сказала Макинэни.

По ее словам, Белый дом приступил к работает над тем, чтобы гарантировать передачу власти избранному президенту, кандидату от демократической партии США Джозефу Байдену.

Ранее Bloomberg со ссылкой на и.о. федерального прокурора в Вашингтоне Майк Шервин писал, что после штурма здания Конгресса власти предъявили обвинения 55 лицам. В основном задержанных обвиняют в незаконном проникновении и нападении. Миллер не исключил, что будут возбуждены уголовные дела за мятеж и сговор.