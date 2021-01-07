Горбачев увидел угрозу будущему США после беспорядков в Вашингтоне

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что произошедшие накануне в Вашингтоне беспорядки «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства». В комментарии агентству «Интерфакс» он высказал уверенность в том, что штурм Капитолия был разработан заранее.

«Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — сказал Горбачев.

Также бывший президент СССР выразил надежду на то, что люди нового поколения постепенно поймут смертельную опасность гонки вооружений. «Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды», — добавил он.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах. В ходе беспорядков погибли четыре человека, полиция применила слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

4 января Джейк Салливан, которого Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, заявил, что новая американская администрация собирается «быстро продвигаться» в переговорах с Москвой по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года.

От пролонгации договора отказывался президент Трамп. Он настаивал на включении Китая в соглашение. Пекин, в свою очередь, сообщал о готовности присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая.