Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием
Власти Украины осуждают беспорядки в Вашингтоне, связанные с утверждением результатов президентских выборов в США. Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против конгресса США», — указал он.
Зеленский назвал действия конгрессменов вдохновляющими, поскольку, несмотря на действия протестующих, они сумели провести заседание и подтвердить «волю американского народа».