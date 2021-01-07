Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне беспрецедентным насилием

Конгресс должен был утвердить решение коллегии выборщиков, которая назвала кандидата от демократов Джо Байдена новым президентом США. Однако возле здания конгресса собралась толпа сторонников действующего президента Дональда Трампа, они ворвались внутрь и сорвали заседание. Через несколько часов полиции удалось очистить здание. Погибли как минимум четыре человека, десятки задержаны.

В результате конгресс все-таки сумел собраться и утвердить Байдена. Его инаугурация пройдет 20 января. Избранный президент США назвал случившееся в Вашингтоне попыткой мятежа.

Трамп до сих пор отказывается признать поражение на выборах, которые прошли 3 ноября. Он утверждает, что результаты сфальсифицированы, но его сторонникам не удалось оспорить их через суд.