Борис Джонсон осудил «сцены позора» из Вашингтона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил протесты в Вашингтоне против результатов президентских выборов. Об этом он написал в своем Twitter.

«США всегда выступали за демократию во всем мире, поэтому очень важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно», — сказал Джонсон. Джонсон назвал акции протеста «сценами позора».

Акция протеста возле Капитолия проходила на фоне слушаний, на которых Сенат и Конгресс должны были формально закрепить победу Джо Байдена на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников придерживаться мирного протеста и не вступать в конфронтацию с силами правопорядка. Для подавления протестов он направил в Вашингтон национальную гвардию.