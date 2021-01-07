СМИ сообщили об одном погибшем и пострадавших при штурме Капитолия

Среди пострадавших при штурме Капитолия есть сотрудники полиции. Один из протестующих находится в критчиеском состоянии, еще одна сторонница Трампа была застрелена

При штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа погибла женщина, в которую выстрелил один из сотрудников правоохранительных органов. Несколько десятков человек ранены, по меньшей мере один находится в критическом состоянии, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Информацию об убитой женщине подтвердил представитель департамента полиции Вашингтона. Он сообщил, что ведется расследование случившегося.

По данным CNN, в критическом состоянии остается 24-летний мужчина, который пытался вскарабкаться на строительные леса у западного фасада Капитолия. Он сорвался и упал с высоты около девяти метров.

Reuters со ссылкой на заявление полиции сообщает, что при подавлении беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

В результате штурма Капитолия задержаны 20 человек, пишет CNN.