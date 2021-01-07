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СМИ сообщили об одном погибшем и пострадавших при штурме Капитолия

Среди пострадавших при штурме Капитолия есть сотрудники полиции. Один из протестующих находится в критчиеском состоянии, еще одна сторонница Трампа была застрелена
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При штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа погибла женщина, в которую выстрелил один из сотрудников правоохранительных органов. Несколько десятков человек ранены, по меньшей мере один находится в критическом состоянии, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Информацию об убитой женщине подтвердил представитель департамента полиции Вашингтона. Он сообщил, что ведется расследование случившегося.

По данным CNN, в критическом состоянии остается 24-летний мужчина, который пытался вскарабкаться на строительные леса у западного фасада Капитолия. Он сорвался и упал с высоты около девяти метров.

Reuters со ссылкой на заявление полиции сообщает, что при подавлении беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

В результате штурма Капитолия задержаны 20 человек, пишет CNN.

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Политика

В здание конгресса США сторонники Дональда Трампа ворвались в то время, когда там проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Конгрессмены, согласно законодательству, должны утвердить голоса выборщиков, проголосовавших в соответствии с волеизъявлением их штатов. В соответствии с итогами голосования, за Джозефа Байдена проголосовали 306 выборщиков, за Дональда Трампа — 232. Действующий президент США неоднократно заявлял, что считает выборы сфальсифицированы. Накануне штурма Капитолия он в очередной раз заявил, что не признает свое поражение.

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