Силовики зачистили здание Конгресса с помощью слезоточивого газа и оружия
Силовикам удалось выдворить протестующих из Капитолийского холма. Об этом сообщает CNN. При разгоне применялся слезоточивый газ.
Полиция распылила слезоточивый газ в здании конгресса вскоре после того, как протестующие проникли внутрь. Служба безопасности предложила конгрессменам надеть противогазы, хранящиеся в зале заседания на экстренный случай, сообщает AP. Газ распылили в ротонде здания конгресса — помещении под главным куполом.
По данным NBC News, при подавлении попытки захватить здание применялось и огнестрельное оружие. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил из пистолета в женщину, находившуюся в числе штурмовавших здание. Ее вынесли из конгресса и передали медикам в критическом состоянии. Позднее стало известно, что от полученного ранения она скончалась.
Акция протеста возле Капитолия проходила на фоне слушаний, на которых Сенат и Конгресс должны были формально закрепить результаты президентских выборов на которых победил Джо Байден.