Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины «Спутник V»

Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Аммар Бельхимер в ходе заседания, передает TSA (Tout sur l'Algerie).

«Министр здравоохранения Абдеррахман Бенбузид подтвердил, что был заключен контракт на приобретение вакцины от коронавируса с российской лабораторией. Он добавил, что это подтверждает намерение властей начать вакцинацию от коронавирусной инфекции с января 2021 года.

Бельхимер добавил, что Алжирский Институт Пастера продолжает вести переговоры с другими производителями препаратов.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал контракт с властями Боливии на поставку в страну 2,6 млн доз «Спутник V». На сайте, который посвящен российской вакцине говорилось, что подписанное соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения Боливии.

