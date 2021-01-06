Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра». Об этом говорится на сайте Кремля.

Главой фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко, организация начала свою работу в Петербурге в 2010 году.

О создании фонда «Круг добра» Путин сообщил накануне. Фонд будет аккумулировать средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее говорила, что в экспертный совет фонда войдут главные внештатные специалисты по различным заболеваниям при Минздраве. По ее словам, специалисты уже составили предварительный список из 30 болезней, на лечение которых будут направляться средства фонда.