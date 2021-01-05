Путин объявил о создании фонда помощи детям на налог с высоких доходов

В 2021 году в фонд, как ожидается, поступит 60 млрд руб., из которых 47 млрд руб. планируется потратить на лекарства для больных детей

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил о скором подписании им указа о создании фонда, в который будут направляться средства, собранные с получателей крупных доходов. После этого средства будут направляться на помощь больным детям.

«У меня лежит на столе проект указа о создании фонда [для] поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — заявил Путин, открывая совещание по вопросам социальной защиты населения.

Президент пояснил, что в фонд будут направляться средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн руб. в год.

В соответствии с законом, подписанным Путиным 23 ноября 2020 года, доходы физических лиц в сумме, превышающей 5 млн руб. в год, облагаются НДФЛ по ставке 15%, а не 13%, как обычно. По новой ставке облагаются разные виды доходов: