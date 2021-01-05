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Путин объявил о создании фонда помощи детям на налог с высоких доходов

В 2021 году в фонд, как ожидается, поступит 60 млрд руб., из которых 47 млрд руб. планируется потратить на лекарства для больных детей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщил о скором подписании им указа о создании фонда, в который будут направляться средства, собранные с получателей крупных доходов. После этого средства будут направляться на помощь больным детям.

«У меня лежит на столе проект указа о создании фонда [для] поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд «Круг добра», — заявил Путин, открывая совещание по вопросам социальной защиты населения.

Президент пояснил, что в фонд будут направляться средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн руб. в год.

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Фото:Антон Вергун / ТАСС

В соответствии с законом, подписанным Путиным 23 ноября 2020 года, доходы физических лиц в сумме, превышающей 5 млн руб. в год, облагаются НДФЛ по ставке 15%, а не 13%, как обычно. По новой ставке облагаются разные виды доходов:

  • зарплата;
  • дивиденды по акциям и купонный доход по облигациям;
  • доходы из-за рубежа;
  • доход от продажи ценных бумаг;
  • доход от предпринимательской деятельности и т.д.

При этом единовременные доходы от продажи, к примеру, квартиры или выплаты по страховке по-прежнему облагаются по ставке 13% и не учитываются в общем доходе за год в целях расчета повышенной ставки.

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Дополнительные доходы казны в 2021 году от такого повышения НДФЛ правительство оценивало в 60 млрд руб. Эту же сумму назвал 5 января и Путин.

«Мы получим дополнительный доход около 60 млрд руб., договорились, что создадим фонд, о котором я уже упомянул, и направим его на эти цели — на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах», — сказал президент.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в экспертный совет фонда «Круг добра» войдут главные внештатные специалисты по различным заболеваниям при Минздраве, которые уже составили предварительный список из 30 болезней, на лечение которых будут направляться средства фонда.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

«Сейчас предположительно на те 30 наименований заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 млрд руб. из этих 60... Для нас сейчас наиболее важно в первую очередь закупить лекарственные препараты для группы детей, которые страдают уже хорошо известным всем заболеванием, которое называется спинальная мышечная атрофия, поскольку сейчас часть детей уже получает лечение, и лечение невозможно прерывать, чтобы не ухудшить их состояние», — пояснила Голикова.

По ее словам, в регистре Минздрава числится 890 детей, страдающих спинальной мышечной атрофией, из которых лечение проходят только 466, а крайне дорогостоящий препарат «Золгенсма» получили только 23 ребенка.

Кроме того, медицинскими изделиями за счет средств (около 1 млрд руб.) фонда «Круг добра» предполагается обеспечить примерно 5 тыс. больных детей. Еще 3 млрд руб. предполагается потратить на технические средства реабилитации для более чем 10 тыс. детей.

Автор
Евгений Калюков
Владимир Путин НДФЛ
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